Las ISPA Link cambiarán tu manera de ver las zapatillas con solo 2 unidades, sin adhesivo y con muchísima comodidad. Cada par se ha fabricado con componentes interconectados según la filosofía de diseño circular de Nike para utilizar el mínimo de materiales posible. No te preocupes, incluso con este diseño minimalista la sensación en la planta del pie es inmejorable. El pie descansa sobre la mediasuela de espuma ultrasuave y la parte superior de tejido Knit transpirable ofrece un ajuste de botín que envuelve el pie en cada pisada. Ponerte en marcha sin parar es tan fácil como contar hasta 2. Cuando no las necesites más, no hace falta que las tires. Solo tienes que llevarlas a una Nike Store participante para alargar su vida útil.

SKU: CN2269-003