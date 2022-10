¿Qué necesitas para lucir un look informal? Lona de cáñamo, una bandeleta de ante y una suela exterior de crepé. Volvemos a 2004 para renovar las codiciadas Air Max 1 "Crepe Hemp". Los toques en mint foam completan el look y contrastan con la parte superior en medium brown y natural al tiempo que los materiales texturizados te hacen destacar entre la multitud. Además, la suela exterior exclusiva y supersuave consigue un acabado perfeccionado y añade sofisticación para atraer todas las miradas. Póntelas y no habrá quien te pare.

SKU: FD5088-200