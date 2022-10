¿Ya tienes tu color favorito? No pasa nada. La colección "Color of the Month" te da lo que necesitas rindiendo homenaje a un modelo poco conocido de la historia de Nike. Es posible que fuera la serie Color of the Month original de 1984 lo que evitó la desaparición de las AF1. Cuando salieron las zapatillas, no estaba claro que fuera a haber una reedición, pero las tiendas deportivas de Baltimore las vendían fácilmente y sabían que las AF1 se convertirían en una representación de la cultura y la moda urbanas. Por eso pidieron combinaciones de colores personalizadas para venderlas desde los escaparates. El resto es historia. Además, esta edición derrocha un estilo codiciado fuera de la cancha porque cuenta con materiales impecables, una combinación de colores fuerte en royal blue y blanco e incluso un cepillo para limpiarlas. Cada vez que te las pongas, asegúrate de pensar en los dependientes de Baltimore que hicieron que fuera posible.

SKU: DJ3911-101