Ya sea en la ciudad o en el campo, no puedes bajar la guardia. Las piedras, la lluvia... hay tantas cosas ahí fuera que suponen una amenaza para tus pies que no les vendría mal un guardaespaldas. Por suerte, estas Mountain Fly se han diseñado para protegerlos de casi cualquier peligro.



La membrana GORE-TEX de la parte superior aporta transpirabilidad y la mejor tecnología impermeable del sector. Las zonas en las que no hay material GORE-TEX cuentan con goma resistente que mantiene a raya cualquier amenaza. La goma también envuelve el dedo pulgar para ofrecer una protección excepcional y utiliza tacos gruesos de chevron en la suela exterior para una propulsión y un agarre máximos. El borde del tobillo flexible evita que los agentes externos se queden pegados y los elementos reflectantes del talón y el recubrimiento de los cordones aumentan la visibilidad por la noche. La fórmula secreta se encuentra en la mediasuela con amortiguación y tecnología React. Además, la placa de fibra de carbono de la revolucionaria tecnología Vaporfly 4% recorre completamente las zapatillas, lo que ofrece firmeza, resistencia y protección en superficies duras e irregulares. Por último, la combinación de colores caqui le da un toque estiloso a toda esta funcionalidad.