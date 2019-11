Iconos de alto octanaje

Para replicar el look de los coches de carreras, los diseñadores crearon un conjunto de iconos que cubren los talones de las botas con la historia de Neymar Jr. La parte exterior del talón se centra en sus antiguas botas y sus tatuajes, como el "IV" que representa a su familia, y el "Shhh..." de su dedo índice que utiliza para silenciar los estadios rivales. El interior del talón cuenta con estampados Mercurial y una frase que lo resume todo: "Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior" (Diseñadas según las especificaciones exactas de Neymar Da Silva Santos Junior).