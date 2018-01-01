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LOS MÁS DESTACADOS

SI TE GUSTABA __________ AMORTIGUADOR CORPORAL CIRCUITO DE COMPETICIÓN CUERPO ENTERO EXTREMO DA FORMA Y ESCULPE MOLDEADO TOTAL DE LA FIGURA SUDOR + SILUETA ENTRENAMIENTO DEFINITIVO DE ABDOMINALES Y GLÚTEOS QUEMADOR DE ABDOMINALES TORSO EN FORMA ABDOMINAL Y CONTRACCIÓN PIERNAS MÁS DELGADAS TRASERO TONIFICADO FESTIVAL DE FLEXIONES ADELGAZAMIENTO ACELERADO MASACRE

PRUEBA ______ POTENCIA CONTROLADA CIRCUITO IMPLACABLE ADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0 FESTIVAL DE FLEXIONES 2.0 EL TORSO ES LA CLAVE SUDOR + SILUETA 2.0 ABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0 QUEMADOR DE ABDOMINALES 2.0 TORSO EN FORMA 2.0 ABDOMINAL Y CONTRACCIÓN 2.0 PIERNAS MÁS DELGADAS 2.0 TRASERO TONIFICADO 2.0 FESTIVAL DE FLEXIONES 2.0 ADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0 MASACRE 2.0

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ESTILÍZATE

SI TE GUSTABA __________ AFILADÍSIMO DESCARGA DE ADRENALINA SOBRECARGA CORPORAL SIMULACRO DE INCENDIO MASACRE EXPLOSIÓN DE CARDIO TODO EN UNO o MAQUINARIA PERFECTA COMENÇA A SALTAR RÁPIDO Y FEROZ ENTRENAMIENTO DE COMBATE ABDOMINAL Y CONTRACCIÓN BUEN INICIO INTERVALOS INTENSOS REFUERZO METABÓLICO PUESTA A PUNTO EFECTO ESTILIZANTE DESLUMBRANTE PESO FUERA RUTINA PREVIA A LOS PARTIDOS MOLDEADO TOTAL DE LA FIGURA AUMENTA EL RITMO

PRUEBA ______ ABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0 FUERZA PROLONGADA PIES VELOCES EL TORSO ES LA CLAVE BURPEES EN LA PLAYA POTENCIA CONTROLADA TODO EN UNO AGILIDAD EXPLOSIVA DESDE LA BASE BURPEES, SALTOS Y PUENTES EL PODER DE LAS PESAS EXPLOSIVIDAD POR INTERVALOS FUERZA LATERAL CIRCUITO IMPLACABLE CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO ESFUERZO COMBINADO ADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0 MASACRE 2.0 LOCOS POR EL BALÓN CIMAS Y VALLES POTENCIA CONTROLADA

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TONIFÍCATE

SI TE GUSTABA __________ AMORTIGUADOR CORPORAL FESTIVAL DE FLEXIONES CUERPO DE CATÁLOGO CIRCUITO DE COMPETICIÓN CUERPO DE CATEGORÍA CURVAS TALLADAS EQUIPO DE ENSUEÑO VIGORIZANTE ENTRENAMIENTO POTENCIA EXPLOSIVA CUERPO ENTERO EXTREMO FEROZ MÁQUINA DE FLEXIONES FIGURA DE GIMNASIO PATÉALO ENTRENAMIENTO PREPARACIÓN DE MARATÓN DA FORMA Y ESCULPE AGUIJÓN SUPERFUSIÓN EL EXTREMO ENDURECE IMPACTO TOTAL AUTÉNTICA TONIFICACIÓN EL MEJOR ENTRENAMIENTO DE HOLLYWOOD IMPARABLE

PRUEBA ______ CIMAS Y VALLES FESTIVAL DE FLEXIONES 2.0 DESDE LA BASE CIRCUITO IMPLACABLE EL RITMO DE LA POTENCIA DIRECTO AL TORSO EL TORSO ES LA CLAVE EL DESCENSO GLÚTEOS Y GLORIA ARRIBA Y ABAJO TONIFICACIÓN Y ESTIRAMIENTOS ABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0 LOS IMPLACABLES 15 ADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0 BEST FOOT FORWARD TORSO AL LÍMITE TODO EN UNO ABDOMINAL Y CONTRACCIÓN TRABAJAR, DESCANSAR, REPETIR CAPACIDAD DE ZANCADA BURPEES EN LA PLAYA EL PODER DE LAS PESAS POTENCIA CONTROLADA ATLAS AMPLIADO

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FORTALÉCETE

SI TE GUSTABA __________ SÉ EXPLOSIVA PARTICIPANTE ENTRENAMIENTO DE SARGENTO RESISTENCIA MAESTRA TRANSFERENCIA ENERGÉTICA ACCIÓN TOTAL MÁGNUM EXPLOSIÓN METABÓLICA DEFINIDOR DE MÚSCULOS PUNTUACIÓN PERFECTA PRESS DE POTENCIA RINDE AL MÁXIMO ESTACIÓN DE FLEXIONES PANDILLA SENTADILLA FUERA ESTRÉS EL ROMPECORAZONES ADRENALINA TOTAL TORRE DE POTENCIA PESO VALIOSÍSIMO

PRUEBA ______ FESTIVAL DE FLEXIONES 2.0 CIMAS Y VALLES TORSO AL LÍMITE FUERZA PROLONGADA EL TORSO ES LA CLAVE AGILIDAD EXPLOSIVA POTENCIA CONTROLADA POSCARDIO DESDE LA BASE ROMPERRITMOS TODO EN UNO ABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0 ZANCADAS CON ELEVACIÓN DIRECTO AL TORSO AMPLÍA TU RANGO DE MOVIMIENTO BURPEES EN LA PLAYA PIES VELOCES ABDOMINAL Y CONTRACCIÓN 2.0 MASACRE

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SI TE GUSTABA __________ DEFINIDOR DE BRAZOS DEFINIDOR DE ESPALDA ENTRENAMIENTO DE EQUILIBRIO PARA LA PLAYA TRASERO DE ESCÁNDALO ESTALLIDO DE CARDIO CARDIO EXTREMO ARTES DE GOTHAM MACHAQUE DE ABDOMINALES ESCULTOR DE PIERNAS ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO ENTRENAMIENTO DE PREPARACIÓN PARA LA COMPETICIÓN BRAZOS ESCULPIDOS ESPALDA EN FORMA HOMBROS GRANDIOSOS MODELADOR DE HOMBROS IMPÁVIDO

PRUEBA ______ SALTOS Y PLANCHA TRONCO Y RAMAS AMPLÍA TU RANGO DE MOVIMIENTO EQUILIBRIO Y FUERZA RONDA DE VELOCIDAD 15 AL LÍMITE SUBE Y BAJA ABDOMINAL Y CONTRACCIÓN 2.0 SUELO DE LAVA CUENTA ATRÁS DEL TORSO ROTAR Y QUEMAR REMIX DE FUERZA COMBINACIÓN DE PLANCHAS MÁXIMO RENDIMIENTO BEST FOOT FORWARD TONIFICACIÓN Y ESTIRAMIENTOS

CONCÉNTRATE

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