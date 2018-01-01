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LOS MÁS DESTACADOS
SI TE GUSTABA__________AMORTIGUADOR CORPORALCIRCUITO DE COMPETICIÓNCUERPO ENTERO EXTREMODA FORMA Y ESCULPEMOLDEADO TOTAL DE LA FIGURASUDOR + SILUETAENTRENAMIENTO DEFINITIVO DE ABDOMINALES Y GLÚTEOSQUEMADOR DE ABDOMINALESTORSO EN FORMAABDOMINAL Y CONTRACCIÓNPIERNAS MÁS DELGADASTRASERO TONIFICADOFESTIVAL DE FLEXIONESADELGAZAMIENTO ACELERADOMASACRE
PRUEBA______POTENCIA CONTROLADACIRCUITO IMPLACABLEADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0FESTIVAL DE FLEXIONES 2.0EL TORSO ES LA CLAVESUDOR + SILUETA 2.0ABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0QUEMADOR DE ABDOMINALES 2.0TORSO EN FORMA 2.0ABDOMINAL Y CONTRACCIÓN 2.0PIERNAS MÁS DELGADAS 2.0TRASERO TONIFICADO 2.0FESTIVAL DE FLEXIONES 2.0ADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0MASACRE 2.0
ESTILÍZATE
SI TE GUSTABA__________AFILADÍSIMODESCARGA DE ADRENALINASOBRECARGA CORPORALSIMULACRO DE INCENDIOMASACREEXPLOSIÓN DE CARDIOTODO EN UNO o MAQUINARIA PERFECTACOMENÇA A SALTARRÁPIDO Y FEROZENTRENAMIENTO DE COMBATEABDOMINAL Y CONTRACCIÓNBUEN INICIOINTERVALOS INTENSOSREFUERZO METABÓLICOPUESTA A PUNTOEFECTO ESTILIZANTEDESLUMBRANTEPESO FUERARUTINA PREVIA A LOS PARTIDOSMOLDEADO TOTAL DE LA FIGURAAUMENTA EL RITMO
PRUEBA______ABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0FUERZA PROLONGADAPIES VELOCESEL TORSO ES LA CLAVEBURPEES EN LA PLAYAPOTENCIA CONTROLADATODO EN UNOAGILIDAD EXPLOSIVADESDE LA BASEBURPEES, SALTOS Y PUENTESEL PODER DE LAS PESASEXPLOSIVIDAD POR INTERVALOSFUERZA LATERALCIRCUITO IMPLACABLECIRCUITO DE ENTRENAMIENTOESFUERZO COMBINADOADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0MASACRE 2.0LOCOS POR EL BALÓNCIMAS Y VALLESPOTENCIA CONTROLADA
TONIFÍCATE
SI TE GUSTABA__________AMORTIGUADOR CORPORALFESTIVAL DE FLEXIONESCUERPO DE CATÁLOGOCIRCUITO DE COMPETICIÓNCUERPO DE CATEGORÍACURVAS TALLADASEQUIPO DE ENSUEÑOVIGORIZANTEENTRENAMIENTO POTENCIA EXPLOSIVACUERPO ENTERO EXTREMOFEROZMÁQUINA DE FLEXIONESFIGURA DE GIMNASIOPATÉALOENTRENAMIENTO PREPARACIÓN DE MARATÓNDA FORMA Y ESCULPEAGUIJÓNSUPERFUSIÓNEL EXTREMOENDURECEIMPACTO TOTALAUTÉNTICA TONIFICACIÓNEL MEJOR ENTRENAMIENTO DE HOLLYWOODIMPARABLE
PRUEBA______CIMAS Y VALLESFESTIVAL DE FLEXIONES 2.0DESDE LA BASECIRCUITO IMPLACABLEEL RITMO DE LA POTENCIADIRECTO AL TORSOEL TORSO ES LA CLAVEEL DESCENSOGLÚTEOS Y GLORIAARRIBA Y ABAJOTONIFICACIÓN Y ESTIRAMIENTOSABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0LOS IMPLACABLES 15ADELGAZAMIENTO ACELERADO 2.0BEST FOOT FORWARDTORSO AL LÍMITETODO EN UNOABDOMINAL Y CONTRACCIÓNTRABAJAR, DESCANSAR, REPETIRCAPACIDAD DE ZANCADABURPEES EN LA PLAYAEL PODER DE LAS PESASPOTENCIA CONTROLADAATLAS AMPLIADO
FORTALÉCETE
SI TE GUSTABA__________SÉ EXPLOSIVAPARTICIPANTEENTRENAMIENTO DE SARGENTORESISTENCIA MAESTRATRANSFERENCIA ENERGÉTICAACCIÓN TOTALMÁGNUMEXPLOSIÓN METABÓLICADEFINIDOR DE MÚSCULOSPUNTUACIÓN PERFECTAPRESS DE POTENCIARINDE AL MÁXIMOESTACIÓN DE FLEXIONESPANDILLA SENTADILLAFUERA ESTRÉSEL ROMPECORAZONESADRENALINA TOTALTORRE DE POTENCIAPESO VALIOSÍSIMO
PRUEBA______FESTIVAL DE FLEXIONES 2.0CIMAS Y VALLESTORSO AL LÍMITEFUERZA PROLONGADAEL TORSO ES LA CLAVEAGILIDAD EXPLOSIVAPOTENCIA CONTROLADAPOSCARDIODESDE LA BASEROMPERRITMOSTODO EN UNOABDOMINALES Y GLÚTEOS 2.0ZANCADAS CON ELEVACIÓNDIRECTO AL TORSOAMPLÍA TU RANGO DE MOVIMIENTOBURPEES EN LA PLAYAPIES VELOCESABDOMINAL Y CONTRACCIÓN 2.0MASACRE
SI TE GUSTABA__________DEFINIDOR DE BRAZOSDEFINIDOR DE ESPALDAENTRENAMIENTO DE EQUILIBRIO PARA LA PLAYATRASERO DE ESCÁNDALOESTALLIDO DE CARDIOCARDIO EXTREMOARTES DE GOTHAMMACHAQUE DE ABDOMINALESESCULTOR DE PIERNASESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTOENTRENAMIENTO DE PREPARACIÓN PARA LA COMPETICIÓNBRAZOS ESCULPIDOSESPALDA EN FORMAHOMBROS GRANDIOSOSMODELADOR DE HOMBROSIMPÁVIDO
PRUEBA______SALTOS Y PLANCHATRONCO Y RAMASAMPLÍA TU RANGO DE MOVIMIENTOEQUILIBRIO Y FUERZARONDA DE VELOCIDAD15 AL LÍMITESUBE Y BAJAABDOMINAL Y CONTRACCIÓN 2.0SUELO DE LAVACUENTA ATRÁS DEL TORSOROTAR Y QUEMARREMIX DE FUERZACOMBINACIÓN DE PLANCHASMÁXIMO RENDIMIENTOBEST FOOT FORWARDTONIFICACIÓN Y ESTIRAMIENTOS
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