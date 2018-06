Ahora que ya has registrado algunas carreras, es hora de hablar de la equipación adecuada. Queremos explicarte detenidamente las innovaciones

de rendimiento y por qué debes llevar cierta equipación de running para sentirte y verte mejor. EMPECEMOS Vale. Somos Nike. Está claro que primero hablaremos de zapatillas. Pero confía en nosotros, es la parte de la equipación que no puedes descuidar

al empezar tu aventura de running.



Ni se te ocurra coger un par de zapatillas viejas para correr. Y no elijas tus nuevas zapatillas de running solo por el look (ni aunque sean de

edición limitada y hagan juego con tu riñonera nueva).



Consigue las zapatillas que se adecúen a tus necesidades. Visita tu tienda Nike más cercana para hacer un Run Analysis (análisis de carrera)

gratuito. Tendrás que correr sobre una cinta para que los expertos de Nike comprueben tu pisada y vean qué zapatillas se ajustan más a tu

biomecánica. Se hace en unos minutos y es la mejor forma de garantizar que utilizas las zapatillas perfectas. KIT Empecemos con lo más básico. Por supuesto, nos centramos mucho en las innovaciones, pero si le damos tanta importancia a la tecnología es

porque parte de esta equipación te puede ayudar a correr mejor. Puede hacer que te sientas más rápido, más cómodo y más fresco (lo cual

hace que correr sea más divertido). Estas son algunas de las cosas que debes plantearte al elegir tu kit de running. EVITA EL SUDOR Una regla: no corras con camiseta de algodón. Cuando sudas, las fibras del algodón pesan más y se quedan húmedas, por lo que es más difícil

que te mantengas fresco.Las camisetas de tejidos diseñados específicamente para el running (como el Dri-FIT) son excelentes porque son

ligeras, cómodas y nunca se empapan. Recomendamos que tengas una o dos camisetas Dri-FIT en tu armario de corredor. PRENDAS PARA LA PARTE DE ABAJO La mayoría de corredores prefiere correr con pantalón corto o mallas. Hay una gran variedad de estilos e innovaciones de mallas de alto rendimiento

y diversas longitudes y tipos de pantalón corto. Las mallas ayudan a mantener la calidez en las piernas y a evitar el roce, mientras que los

pantalones cortos son perfectos para días más calurosos. Tú eliges qué ponerte, pero asegúrate de que lo que lleves no te haga bajar el ritmo. PRESUME DE CALCETINES Las ampollas son un infierno. Los calcetines de running te pueden ayudar a evitarlas. Capilarizan mejor el sudor que los calcetines normales y

proporcionan una amortiguación localizada para que te sientas más cómodo, además de una compresión que minimiza la hinchazón. Tienes

un montón de opciones entre las que elegir (desde ajuste por debajo del tobillo, hasta el tobillo, hasta la pantorrilla o más altos), pero la elección

del calcetín sí que es cuestión de preferencia. SUJECIÓN FEMENINA Si eres mujer, el sujetador deportivo es tan importante como las zapatillas. El 80% de las mujeres lleva una talla y un tipo de sujetador equivocados.

No seas una de ellas. Evita problemas de espalda y busca la máxima comodidad con un sujetador que te proporcione una buena sujeción mientras

corres. Usa el servicio online Nike Pro Bra 360 Fit para encontrar el ajuste perfecto para ti.