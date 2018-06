READY, SET, GO

En el mundo del running corremos juntos porque compartimos esta realidad: Todos llevamos un corredor dentro.

(Sí, tú también). Pero no empezamos así. Todos fuimos novatos al principio. Corrimos las primeras carreras, las más difíciles,

las carreras de "uf, esto es horrible" y las de "vaya, no sabía que pudiera hacer esto". Después nos dimos cuenta

de que ser corredor no tiene que ver solo con el acto de correr. Ser corredor es algo que todos llevamos dentro. Por eso Nike+ Run Club está aquí para ayudarte a ponerte en marcha. Corre con nosotros. Puede que aún tengas algunos temores, dudas o incluso miedos. Antes de que cruces la línea de meta, queremos

acabar con algunos de los miedos que muchos corredores tienen al principio.



NO SE NECESITA TENER UN TIPO DE CUERPO CONCRETO PARA SER CORREDOR Lo cierto es que si tienes cuerpo, eres corredor. Eso es todo. No importa qué tipo de cuerpo tengas, eso no

determina si eres o no corredor. NADIE VA A JUZGARTE POR SER PRINCIPIANTE A no ser que corras con un cartel gigante que diga "novato" colgado del cuello, la gente no sabrá que lo eres.

Puede que te sientas cohibido, pero la verdad es que nadie te juzga cuando te ve corriendo. Lo más probable es

que inspires a los demás.

NO TIENES QUE CORRER CADA DÍA PARA MEJORAR La constancia es clave para mejorar tu forma de correr, pero no te excedas. Los días de recuperación son igual

de importantes que los entrenamientos más duros, así que está muy bien tomarse un día de descanso o dos. NO TIENES QUE ESPERAR A MEJORAR PARA CORRER CON MÁS GENTE Que no te intimide la idea de correr en grupo. De hecho, cuanto menos tardes en encontrar amigos con los que

correr, mejor. Los corredores que van en grupo suelen correr con más fuerza y apoyarse unos a otros sin importar

el ritmo o el nivel. Recuerda que puedes correr con nosotros en las sesiones presenciales de NRC. Encuentra un

club de corredores cerca de ti.