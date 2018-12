El objetivo de Ready, Set, Go es ayudarte a convertirte en un

mejor corredor acercándote a nuestro mundo del running.



Sabes que ya eres un corredor, ¿verdad? Eso no es cuestionable. La única pregunta es si

ya estás corriendo o no. En cualquier caso, después de leer esto, correrás.



Hemos reunido todo lo que creemos que necesitas para empezar a correr.



A medida que avances por Ready, Set, Go, aprenderás los conceptos básicos, ganarás

confianza, recibirás motivación a través de 10 entrenamientos distintos y, finalmente, descubrirás por qué el

running es tan especial para millones de atletas de todo el mundo. Cuando hayas llegado al final de este

viaje, estarás preparado para emprender tu propia aventura de running. Pero no te preocupes, nunca correrás

solo. Nike+ Run Club está aquí para darte todo el apoyo que necesitas para seguir adelante.



No siempre será fácil. Habrá días en que no quieras ponerte las zapatillas. Pero habrá otros en los que la

carrera pasará volando, como tú. Aprende a aceptar los dos tipos de días, porque tanto unos como otros

te convertirán en un atleta más fuerte.



Te hablaremos de varias formas diferentes de correr. Harás carreras de recuperación, fartleks,

intervalos y carreras Tempo. (E incluso aprenderás lo que significan).



Parece duro, ¿verdad? Pues no lo es. Solo se trata de correr. Y, lo creas o no, tú llevas un corredor dentro.



Así que diviértete. Y recuerda: estaremos aquí para entrenarte, guiarte e inspirarte en cada paso del camino.



Creemos en ti.

Ánimo,



Chris Bennett, Nike+ Global Head Coach