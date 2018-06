Sí, los beneficios para la salud son importantes, pero hay muchas más cosas que hacen que el

running sea la mejor forma de pasar tu tiempo libre. Aquí tienes algunos ejemplos.



NO HAY MATRÍCULAS DE INSCRIPCIÓN ¡No hay mensualidades! No tienes que apuntarte a un gimnasio. Ponte las zapatillas y sal a la calle, eso

es todo. Lo mejor de tu carrera es que solo tú decidirás cuándo detenerte o cuándo seguir adelante. PUEDES CORRER EN CUALQUIER LUGAR Ponte las zapatillas; el mundo es tuyo. Da igual que sea en la pista de un centro deportivo, en el parque,

en una cinta o incluso de vacaciones; registra kilómetros en cualquier lugar. HAZ QUE CORRER SEA TU “MOMENTO ESPECIAL” ¿Harto del tráfico y los transbordos? ¿Sientes claustrofobia? ¿Preparando exámenes? Correr es una

forma estupenda de relajarte, salir, disfrutar de la naturaleza y encontrar tu lado zen. Correr puede

ser tu vía de escape: aprovecha para escuchar tu podcast favorito, un disco nuevo o para

disfrutar de la paz y la tranquilidad. Solo tienes que ponerte las zapatillas y dejar

que las tensiones del día vayan desapareciendo. TE SENTIRÁS INVENCIBLE No hay nada como salir a correr para sentir que puedes comerte el mundo, sobre todo a primera

o última hora del día. Te enfrentarás a tus peores enemigos conocidos como Letargo y Pereza,

y la gente lo notará. Con cada pisada, crecerá la leyenda. PUEDES HACER UN SEGUIMIENTO DE TU PROGRESO El progreso es adictivo, es una de las razones por las que muchos corredores registran sus carreras.

Con la Nike+ Running App, puedes ver tu progreso y comparar cómo te has sentido en cada tipo

de entrenamiento. Utiliza la app siempre que salgas a correr para registrar tu velocidad, la

distancia recorrida y tu estado de ánimo. Puedes incluso compartir tus selfies mientras corres. PUEDES HACER NUEVOS AMIGOS HUMANOS... ¡Y pasar tiempo de calidad con los peludos de cuatro patas! Correr es una manera estupenda de conocer

gente que comparte un objetivo común o de inspirar a tu grupo de amigos para avanzar juntos hacia una

meta. Recuerda, puedes encontrar amigos con los que conectar mediante la Nike+ Running App. También

es una manera estupenda de hacer que tu perro haga ejercicio,

se divierta al aire libre y pase tiempo contigo. PODRÁS PRESUMIR DE TUS LOGROS,

NO TE CORTES, TE LO MERECES Cuando te marcas un objetivo y lo consigues, te gusta compartirlo con tus amigos. Utiliza la Nike+

Running App para contárselo al mundo. Aunque físicamente no tengas un grupo para correr,

tus amigos podrán animarte a través de Facebook y ver tus fotos en Twitter e Instagram. AH, Y PUEDES HACER QUE SEA UNA

FORMA DIVERTIDA DE MANTENERTE SALUDABLE "Correr dos o tres veces por semana hará que te sientas mejor que nunca. Y, ¿qué hay mejor que correr

por placer y mantenerse sano? Convertir esa carrera en una fiesta. Convierte tu entrenamiento en algo

épico con la playlist Ready, Set, Go, Run de Spotify. Y haz que tu frecuencia cardíaca se mueva a un

ritmo totalmente nuevo. ¿Preparado para ponerte en marcha? A por ello".