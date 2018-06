OLVIDA (PRÁCTICAMENTE) TODO LO QUE SABES SOBRE CÓMO ELEGIR

EL PAR DE ZAPATILLAS ADECUADO DE RUNNING.



Cuando vas a una tienda de running para comprar unas zapatillas nuevas, lo normal es que te pidan que subas a una cinta y realicen un análisis sencillo de tu

forma de correr para ver cómo actúan tus pies mientras corres. ¿Se deslizan ligeramente hacia dentro (neutro)? ¿Se deslizan hacia dentro más de lo normal

(sobrepronación)? ¿O se deslizan hacia fuera (supinación)? ¿Qué aspecto tienen los arcos de tus pies? ¿Son planos, altos, rígidos o flexibles?

Los vendedores utilizan esta información para "prescribirte" unas zapatillas de running que podrían ayudarte a "corregir" tus problemas de pronación.

Lance Walker, Master of Science, fisioterapeuta, asesor de Rendimiento Deportivo en Nike y director general de Michael Johnson Performance (MJP) asegura

que "la pronación es un movimiento natural que ayuda a distribuir la fuerza de impacto en cada pisada. Si tu pronación es normal (o tienes una pisada neutra)

tu sistema de carga actúa como una banda de goma: te ofrece un efecto elástico que mejora la eficiencia".

La teoría original que se esconde tras estos análisis de pisada en las tiendas consiste en que si eres sobrepronador (categoría a la que pertenecen muchos

corredores) o supinador, unas zapatillas específicas podrían ayudarte, en teoría, a conducir los pies hacia un patrón más neutral que alinee mejor los pies con

el resto del cuerpo mientras corres para ayudarte a reducir el riesgo de sufrir lesiones en el proceso. El problema de esta práctica es que las zapatillas no

cambian automáticamente tus patrones de pronación, sino que también es necesario realizar ejercicios de movilidad y fortalecimiento para los pies. Por eso,

utilizar solo esa información para determinar el estilo de zapatillas que debes elegir no siempre resulta preciso. Además, la pisada de cada corredor es única.

Walker afirma que la mejor ayuda que puedes recibir para mantenerte sano como corredor son unas zapatillas cómodas, no unas zapatillas que te hayan

prescrito específicamente para ti que te resulten incómodas. "La ciencia actual apoya esta teoría. Si dejas a un lado lo subjetivo (lo que te hace sentir bien),

podrías tener más problemas". En otras palabras, deberías decantarte por tus preferencias y no por la prescripción. Siempre.

"Además, sería increíble que un experto realizara un análisis de tu biomecánica corporal completa, atendiendo a toda la cadena cinética, mientras corres a

distintas velocidades y con distintas zapatillas, para indicarte qué zapatillas (cómodas) podrían ayudarte a correr de la forma más eficiente".

Mirar únicamente el arco o los patrones de pronación no es suficiente para saber cuáles son tus necesidades.

Ahora sabemos que haber encontrado una sola pieza de este rompecabezas gigantesco para prescribir una única solución no es una ciencia exacta. Si optas

por unas zapatillas con algo de amortiguación adicional más que por unas estables o flexibles, hay muchas variables que debes considerar tanto si tus pies son

rígidos como si son flexibles, tanto si corres 10 km semanales como si corres 60, tanto si eres propenso a lesionarte como si no, etc. Y, además, se trata de un tipo

de información diferente para cada persona. Así que, a lo mejor, prefieres probar cómo te sienta un buen ajuste y qué es lo que te hace sentir más cómodo

antes de decantarte por unas zapatillas (basándote en tus propias preferencias personales), ver cómo te va y tomarlo como un punto de partida.