Esport: Street Workout

Moviment especial: flexió d'escorpí

Repte més gran: quan era gimnasta rítmica, em vaig mudar a

Chicago (per entrenar per als jocs olímpics).

Em vaig sentir molt sola. Vaig haver

d'aprendrea superar-ho, perquè

amb els entrenaments no em

podia permetre cap feblesa.

Victòria més important: guanyar el campionat mundial

de Street Workout del 2015 en la modalitat de Freestyle.

A més de l'esport: estudio cinesiologia. Vull

ser fisioterapeuta.

No puc viure sense: el meu pare: és la motivació més important. L'entrenament:

ho necessito. Amics i família: em donen

suport i em motiven.

El que més m'agrada dels sostenidors Motion Adapt: tenia la sensació de no portar res... no

he hagut de pensar en ajustar-me'ls.