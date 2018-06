El Nike Pro Hijab ha estat un any en procés de creació, però la voluntat de dissenyar-lo és molt anterior i es remunta a la fundació de Nike

i a la seva filosofia, que és servir tots els atletes: si tens cos, ets atleta.





La marca ha recalcat aquest compromís amb l'obertura de botigues a l'Orient Mitjà, la creació de col·leccions inspirades en la llista

d'atletes d'elit femenines, l'organització de curses per a dones, la promoció dels Nike Run Clubs i la traducció de l'NTC App a l'àrab.





A més, durant els últims anys, s'han celebrat reunions a la seu mundial de Nike a Beaverton (Oregon, EUA) amb atletes de primer nivell per tal d'identificar

els problemes de rendiment associats al fet de dur un hijab tradicional a les competicions. Per exemple,

Amna Al Haddad, professional femenina d'aixecament de pesos originària dels Emirats Àrabs Units, va explicar que el pes de la peça, la tendència

a desplaçar-se durant l'exercici i la manca de transpirabilitat feien que perdés la concentració. També va assenyalar la immensa dificultat per trobar

hijabs d'alt rendiment. De fet, Amna només en tenia un per competir, de manera que durant les competicions l'havia de rentar a mà cada nit.





L'equip de disseny de Nike va combinar aquesta informació amb les innovacions existents de la marca per crear els

primers prototips de hijab i els va oferir a Amna i a altres atletes perquè els provessin.

Dels comentaris que en van fer les dones, es va arribar a la conclusió que volien una peça encara més lleugera i suau.





Tenint en compte tot això, l'equip de Nike Pro, responsable de crear capes base per als atletes, va analitzar

com es podia fabricar un hijab d'alt rendiment similar a la resta de productes de Nike Pro, és a dir, una peça que passés

desapercebuda i que fos gairebé com una segona pell. Amb aquest objectiu ben present, es van dissenyar més prototips.





De nou, es va demanar que provessin aquestes peces de roba a diverses atletes d'elit de Nike, com ara la patinadora artística Zahra Lari, originària dels Emirats Àrabs Units,

i l'entrenadora del Nike Run Club Manal Rotom. Altres atletes provinents de tot l'Orient Mitjà, incloses corredores i ciclistes,

també van provar els hijabs. Nike va prendre nota dels comentaris de les atletes sobre el rendiment de la peça i la seva reacció a l'estètica que presentava.

Com que el hijab presenta variacions en funció de cada país, el disseny ideal havia de ser versàtil. La marca també

va demanar l'opinió d'advocats i de les comunitats locals per garantir que el disseny complís els requisits culturals necessaris.





Els prototips més desenvolupats van tenir una molt bona acollida, tot i que es va fer una última sol·licitud: calia modificar l'ajust de la peça per adaptar-la a diverses mides i

formes de la cara. En lloc d'afegir un mecanisme d'ajust que n'hauria fet augmentar el pes, els dissenyadors van crear les talles XS/S i M/L per al cap.

Després de polir-ne els últims detalls i de fer més proves, es va acabar de dissenyar el Nike Pro Hijab definitiu.





El model final està confeccionat amb una malla Nike Pro Power molt resistent d'una sola capa. El teixit més transpirable de Nike, el polièster

lleuger, presenta forats diminuts situats estratègicament per optimitzar-ne la transpirabilitat, però no deixa de ser totalment opac i suau al tacte. La malla

també és elàstica, de manera que, en combinació amb una cinta igualment elàstica, permet personalitzar-ne l'ajust per adaptar-lo tant al cap de l'atleta com a l'esport

que practiqui. En el cas del patinatge sobre gel, per exemple, es necessita un ajust més cenyit per a les piruetes. La part posterior del hijab és allargada per evitar que s'afluixi.

A la zona del coll es van utilitzar fils suaus per eliminar el fregament i la irritació que es poden produir quan l'atleta sua.





D'acord amb la voluntat de les atletes, els dissenyadors van afegir l'Swoosh característic de Nike just a sobre de l'orella esquerra per ressaltar la naturalesa orientada

al rendiment del hijab. Els colors inaugurals del hijab (negre i blau marí universitari) també es van basar en la preferència de les atletes

pels tons foscos més neutres. Amb els productes més revolucionaris concebuts per a les atletes musulmanes, com és el cas del Nike Pro Hijab, Nike pretén servir les pioneres

d'avui dia i, alhora, inspirar encara més dones i nenes de la regió que encara troben barreres per practicar esport. Ni tan sols una

de cada set nenes participa en activitats esportives recomanades localment durant 60 minuts o més.



EL NIKE PRO HIJAB ESTÀ DISPONIBLE DES DEL 1 DE DESEMBRE.