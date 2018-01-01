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ELS MÉS DESTACATS
SI T'HA AGRADAT____________AMORTIDOR CORPORALCIRCUIT DE COMPETICIÓCOS SENCER EXTREMDÓNA FORMA I ESCULPEIXMODELAT TOTAL DE LA FIGURASUOR + SILUETAENTRENAMENT DEFINITIU D'ABDOMINALS I GLUTISCREMADOR D'ABDOMINALSTORS EN FORMAABDOMINAL I CONTRACCIÓCAMES MÉS PRIMESCUL TONIFICATFESTIVAL DE FLEXIONSAPRIMAMENT ACCELERATMASSACRE
PROVA_____POTÈNCIA CONTROLADACIRCUIT IMPLACABLEAPRIMAMENT ACCELERAT 2.0FESTIVAL DE FLEXIONS 2.0EL TORS ÉS LA CLAUSUOR + SILUETA 2.0ABDOMINALS I GLUTIS 2.0CREMADOR D'ABDOMINALS 2.0TORS EN FORMA 2.0ABDOMINAL I CONTRACCIÓ 2.0CAMES MÉS PRIMES 2.0CUL TONIFICAT 2.0FESTIVAL DE FLEXIONS 2.0APRIMAMENT ACCELERAT 2.0MASSACRE 2.0
ESTILITZA'T
SI T'HA AGRADAT___________AFILADÍSSIMDESCÀRREGA D'ADRENALINASOBRECÀRREGA CORPORALSIMULACRE D'INCENDIMASSACREEXPLOSIÓ DE CÀRDIOABDOMINAL + CONTRACCIÓCOMENÇA A SALTARRÀPID I FEROÇENTRENAMENT DE COMBATHURACÀINSUPERABLEINTERVALS INTENSOSREFORÇ METABÒLICPOSADA A PUNTEFECTE ESTILITZANTRESPLANDENTPES FORARUTINA PRÈVIA ALS PARTITSMODELAT TOTAL DE LA FIGURAAUGMENTA EL RITME
PROVA_____ABDOMINALS I GLUTIS 2.0FORÇA PERLLONGADAVELOCITAT DELS PEUSEL TORS ÉS LA CLAUBURPEES A LA PLATJAPOTÈNCIA CONTROLADATOT EN UNAGILITAT EXPLOSIVADES DE LA BASEBURPEES, SALTS I PONTSEL PODER DELS PESOSEXPLOSIVITAT PER INTERVALSESFORÇ LATERALCIRCUIT IMPLACABLECIRCUIT D'ENTRENAMENTESFORÇ COMBINATAPRIMAMENT ACCELERAT 2.0MASSACRE 2.0BOJOS PER LA PILOTACIMS I VALLSPOTÈNCIA CONTROLADA
TONIFICA'T
SI T'HA AGRADAT___________AMORTIDOR CORPORALFESTIVAL DE FLEXIONSCOS DE CATÀLEGCIRCUIT DE COMPETICIÓCOS DE CATEGORIACORBES TALLADESEQUIP DE SOMNIVIGORITZANTENTRENAMENT POTÈNCIA EXPLOSIVACOS SENCER EXTREMFEROÇMÀQUINA DE FLEXIONSFIGURA DE GIMNÀSREBENTA'LENTRENAMENT PREPARACIÓ DE MARATÓDÓNA FORMA I ESCULPEIXAGULLORSUPERFUSIÓL'EXTREMENDUREIXIMPACTE TOTALAUTÈNTICA TONIFICACIÓEL MILLOR ENTRENAMENT DE HOLLYWOODIMPARABLE
PROVA_____CIMS I VALLSFESTIVAL DE FLEXIONS 2.0DES DE LA BASECIRCUIT IMPLACABLEEL RITME DE LA POTÈNCIADIRECTE AL TORSEL TORS ÉS LA CLAUELEVA I BAIXAGLUTIS I GLÒRIAAMUNT I AVALLTONIFICACIÓ I ESTIRAMENTSABDOMINALS I GLUTIS 2.0ELS IMPLACABLES 15APRIMAMENT ACCELERAT 2.0PAS CAP ENDAVANTTORS AL LÍMITTOT EN UNABDOMINAL I CONTRACCIÓ 2.0TREBALLAR, DESCANSAR, REPETIRCAPACITAT DE GAMBADABURPEES A LA PLATJAEL PODER DELS PESOSPOTÈNCIA CONTROLADAATLES AMPLIAT
ENFORTEIX-TE
SI T'HA AGRADAT___________SIGUES EXPLOSIVAPARTICIPANTENTRENAMENT DE SERGENTRESISTÈNCIA MESTRATRANSFERÈNCIA ENERGÈTICAACCIÓ TOTALMÀGNUMEXPLOSIÓ METABÒLICADEFINIDOR DE MÚSCULSPUNTUACIÓ PERFECTAPRESS DE POTÈNCIARENDEIX AL MÀXIMESTACIÓ DE FLEXIONSEQUIP ESQUATFORA ESTRÈSEL TRENCACORSADRENALINA TOTALTORRE DE POTÈNCIAPES VALIOSÍSSIM
PROVA_____FESTIVAL FLEXIONS 2.0CIMS I VALLSTORS AL LÍMITFORÇA PERLLONGADAEL TORS ÉS LA CLAUAGILITAT EXPLOSIVAPOTÈNCIA CONTROLADAPOSTCÀRDIODES DE LA BASETRENCARITMESTOT EN UNABDOMINALS I GLUTIS 2.0GAMBADES AMB ELEVACIÓDIRECTE AL TORSAMPLIA EL TEU RANG DE MOVIMENTBURPEES A LA PLATJAVELOCITAT DELS PEUSABDOMINAL I CONTRACCIÓ 2.0MASSACRE 2.0
SI T'HA AGRADAT___________DEFINIDOR DE BRAÇOSDEFINIDOR D'ESQUENAENTRENAMENT EQUILIBRI PER A LA PLATJACUL D'ESCÀNDOLESCLAT DE CÀRDIOCÀRDIO EXTREMARTS DE GOTHAMEXPLOSIÓ D'ABDOMINALSESCULTOR DE CAMESESTIRAMENT I ENFORTIMENTENTRENAMENT DE PREPARACIÓ PER A LA COMPETICIÓBRAÇOS ESCULPITSESQUENA EN FORMAESPATLLES GRANDIOSESMODELADOR D'ESPATLLESIMPÀVID
PROVA_____SALTS EN PLANXATRONC I BRANQUESAMPLIA EL TEU RANG DE MOVIMENTEQUILIBRI I FPRÇARONDA DE VELOCITAT15 AL LÍMITPUJA I BAIXATORS EN FORMA 2.0TERRA DE LAVACOMPTE ENRERE DEL TORSROTAR I CREMARREMIX DE FORÇACOMBINACIÓ DE PLANXESMÀXIM RENDIMENTPAS CAP ENDAVANTTONIFICACIÓ I ESTIRAMENTS
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