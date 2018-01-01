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ELS MÉS DESTACATS

SI T'HA AGRADAT ____________ AMORTIDOR CORPORAL CIRCUIT DE COMPETICIÓ COS SENCER EXTREM DÓNA FORMA I ESCULPEIX MODELAT TOTAL DE LA FIGURA SUOR + SILUETA ENTRENAMENT DEFINITIU D'ABDOMINALS I GLUTIS CREMADOR D'ABDOMINALS TORS EN FORMA ABDOMINAL I CONTRACCIÓ CAMES MÉS PRIMES CUL TONIFICAT FESTIVAL DE FLEXIONS APRIMAMENT ACCELERAT MASSACRE

PROVA _____ POTÈNCIA CONTROLADA CIRCUIT IMPLACABLE APRIMAMENT ACCELERAT 2.0 FESTIVAL DE FLEXIONS 2.0 EL TORS ÉS LA CLAU SUOR + SILUETA 2.0 ABDOMINALS I GLUTIS 2.0 CREMADOR D'ABDOMINALS 2.0 TORS EN FORMA 2.0 ABDOMINAL I CONTRACCIÓ 2.0 CAMES MÉS PRIMES 2.0 CUL TONIFICAT 2.0 FESTIVAL DE FLEXIONS 2.0 APRIMAMENT ACCELERAT 2.0 MASSACRE 2.0

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ESTILITZA'T

SI T'HA AGRADAT ___________ AFILADÍSSIM DESCÀRREGA D'ADRENALINA SOBRECÀRREGA CORPORAL SIMULACRE D'INCENDI MASSACRE EXPLOSIÓ DE CÀRDIO ABDOMINAL + CONTRACCIÓ COMENÇA A SALTAR RÀPID I FEROÇ ENTRENAMENT DE COMBAT HURACÀ INSUPERABLE INTERVALS INTENSOS REFORÇ METABÒLIC POSADA A PUNT EFECTE ESTILITZANT RESPLANDENT PES FORA RUTINA PRÈVIA ALS PARTITS MODELAT TOTAL DE LA FIGURA AUGMENTA EL RITME

PROVA _____ ABDOMINALS I GLUTIS 2.0 FORÇA PERLLONGADA VELOCITAT DELS PEUS EL TORS ÉS LA CLAU BURPEES A LA PLATJA POTÈNCIA CONTROLADA TOT EN UN AGILITAT EXPLOSIVA DES DE LA BASE BURPEES, SALTS I PONTS EL PODER DELS PESOS EXPLOSIVITAT PER INTERVALS ESFORÇ LATERAL CIRCUIT IMPLACABLE CIRCUIT D'ENTRENAMENT ESFORÇ COMBINAT APRIMAMENT ACCELERAT 2.0 MASSACRE 2.0 BOJOS PER LA PILOTA CIMS I VALLS POTÈNCIA CONTROLADA

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TONIFICA'T

SI T'HA AGRADAT ___________ AMORTIDOR CORPORAL FESTIVAL DE FLEXIONS COS DE CATÀLEG CIRCUIT DE COMPETICIÓ COS DE CATEGORIA CORBES TALLADES EQUIP DE SOMNI VIGORITZANT ENTRENAMENT POTÈNCIA EXPLOSIVA COS SENCER EXTREM FEROÇ MÀQUINA DE FLEXIONS FIGURA DE GIMNÀS REBENTA'L ENTRENAMENT PREPARACIÓ DE MARATÓ DÓNA FORMA I ESCULPEIX AGULLOR SUPERFUSIÓ L'EXTREM ENDUREIX IMPACTE TOTAL AUTÈNTICA TONIFICACIÓ EL MILLOR ENTRENAMENT DE HOLLYWOOD IMPARABLE

PROVA _____ CIMS I VALLS FESTIVAL DE FLEXIONS 2.0 DES DE LA BASE CIRCUIT IMPLACABLE EL RITME DE LA POTÈNCIA DIRECTE AL TORS EL TORS ÉS LA CLAU ELEVA I BAIXA GLUTIS I GLÒRIA AMUNT I AVALL TONIFICACIÓ I ESTIRAMENTS ABDOMINALS I GLUTIS 2.0 ELS IMPLACABLES 15 APRIMAMENT ACCELERAT 2.0 PAS CAP ENDAVANT TORS AL LÍMIT TOT EN UN ABDOMINAL I CONTRACCIÓ 2.0 TREBALLAR, DESCANSAR, REPETIR CAPACITAT DE GAMBADA BURPEES A LA PLATJA EL PODER DELS PESOS POTÈNCIA CONTROLADA ATLES AMPLIAT

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ENFORTEIX-TE

SI T'HA AGRADAT ___________ SIGUES EXPLOSIVA PARTICIPANT ENTRENAMENT DE SERGENT RESISTÈNCIA MESTRA TRANSFERÈNCIA ENERGÈTICA ACCIÓ TOTAL MÀGNUM EXPLOSIÓ METABÒLICA DEFINIDOR DE MÚSCULS PUNTUACIÓ PERFECTA PRESS DE POTÈNCIA RENDEIX AL MÀXIM ESTACIÓ DE FLEXIONS EQUIP ESQUAT FORA ESTRÈS EL TRENCACORS ADRENALINA TOTAL TORRE DE POTÈNCIA PES VALIOSÍSSIM

PROVA _____ FESTIVAL FLEXIONS 2.0 CIMS I VALLS TORS AL LÍMIT FORÇA PERLLONGADA EL TORS ÉS LA CLAU AGILITAT EXPLOSIVA POTÈNCIA CONTROLADA POSTCÀRDIO DES DE LA BASE TRENCARITMES TOT EN UN ABDOMINALS I GLUTIS 2.0 GAMBADES AMB ELEVACIÓ DIRECTE AL TORS AMPLIA EL TEU RANG DE MOVIMENT BURPEES A LA PLATJA VELOCITAT DELS PEUS ABDOMINAL I CONTRACCIÓ 2.0 MASSACRE 2.0

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SI T'HA AGRADAT ___________ DEFINIDOR DE BRAÇOS DEFINIDOR D'ESQUENA ENTRENAMENT EQUILIBRI PER A LA PLATJA CUL D'ESCÀNDOL ESCLAT DE CÀRDIO CÀRDIO EXTREM ARTS DE GOTHAM EXPLOSIÓ D'ABDOMINALS ESCULTOR DE CAMES ESTIRAMENT I ENFORTIMENT ENTRENAMENT DE PREPARACIÓ PER A LA COMPETICIÓ BRAÇOS ESCULPITS ESQUENA EN FORMA ESPATLLES GRANDIOSES MODELADOR D'ESPATLLES IMPÀVID

PROVA _____ SALTS EN PLANXA TRONC I BRANQUES AMPLIA EL TEU RANG DE MOVIMENT EQUILIBRI I FPRÇA RONDA DE VELOCITAT 15 AL LÍMIT PUJA I BAIXA TORS EN FORMA 2.0 TERRA DE LAVA COMPTE ENRERE DEL TORS ROTAR I CREMAR REMIX DE FORÇA COMBINACIÓ DE PLANXES MÀXIM RENDIMENT PAS CAP ENDAVANT TONIFICACIÓ I ESTIRAMENTS

CONCENTRA'T

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