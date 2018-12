COMENÇA UN PLA PERSONALITZAT Els programes d'entrenament genèrics no s'adapten a totes les persones per igual.

Indica'ns quin és el teu nivell actual, els teus objectius i de quin equipament

disposes i nosaltres et proporcionarem els millors entrenaments en els

dies adequats i el temps de recuperació necessari perquè obtinguis

els millors resultats. Si el teu estat físic o horari canvien, el teu

programa s'adaptarà a tu.