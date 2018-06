COLPEJAR



Impulsa't cap endavant fent servir les cames.

Centra't a colpejar la pilota per davant

del teu cos i aconseguiràs l'espai

necessari per fer el moviment amb precisió.

Assegurar la transferència del pes en

la direcció en què jugues la pilota generarà la màxima

potència per al cop.