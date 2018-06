ANÀLISI DEL REVÉS

PREPARA EL TEU

REVÉS Col·loca't amb les cames separades

abans de tornar la pilota. A mesura

que s'acosta, és important girar

les espatlles tan aviat com sigui possible

i portar simultàniament la raqueta

enrere. Fer un gran pas cap a la

pilota és clau per obtenir la major quantitat d'inèrcia

possible abans de colpejar-la.