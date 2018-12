ON ES GUANYEN ELS PARTITS

ABANS DE JUGAR-LOS Per als millors jugadors, cada minut d'entrenament és una oportunitat

per millorar. Les hores d'entrenament implacable signifiquen, bàsicament,

la diferència entre els punts guanyats i els perduts. NikeCourt, en col·laboració amb l'acadèmia de tennis Mouratoglou, presenta una sèrie de

consells i informació sobre entrenaments per ajudar-te a dominar cada aspecte del teu joc.

L'acadèmia de tennis Mouratoglou descobreix els joves talents més fascinants del món i

està dissenyada perquè jugadors joves es desenvolupin en un ambient intens i focalitzat. L'acadèmia va ser fundada per Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, i treballa en estreta

col·laboració amb NikeCourt per proporcionar idees exclusives i portar l'entrenament a un nivell superior.