Una silueta minimalista que estableix l'estàndard per a la comoditat, la sensació amb la taula i la durabilitat a l'skateboarding. Avantatges

• Confecció en autoclau que fusiona la sola exterior amb la part superior per oferir un look estilitzat

• Nike Zoom per aconseguir un amortiment de perfil baix i un rendiment lleuger amb l'skate

• Sola exterior de goma amb patró en espiga per a més durabilitat i adherència