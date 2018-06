Paul Rodriguez, que va començar com un nen prodigi protagonitzant una sèrie de vídeos inoblidables quan encara no tenia 18 anys, és un skater professional de Nike SB que s'ha convertit en una de les principals figures de la història de l'skateboard. Amb el pas dels anys, el llegat de Paul ha crescut fins a incloure victòries en concursos, disseny de roba i sabatilles innovadores, un treball comunitari admirable i una habilitat innegable per redefinir constantment la tècnica de l'skateboard urbà modern. Amb la seva humilitat característica, la influència de "P-Rod" segueix en augment.