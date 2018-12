Si repassem l'evolució de l'skate urbà modern des dels seus inicis, és ben evident que l'skater professional de Nike SB Eric Koston ha estat un visionari i un pioner a cada pas del camí. Koston, que es va professionalitzar l'any 1992, roman sense rival en les competicions més exigents i al carrer, actuant en tot moment com si no es prengués res seriosament. Les rodes no s'aturen mai, fins i tot quan no és a sobre de la taula, ja que Koston ha contribuït a fer evolucionar l'skateboard amb entusiasme en matèries com el disseny del calçat, el periodisme imprès, els mitjans online i altres camps.