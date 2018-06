Si tens els bessons (o els isquiotibials, les bandes iliotibials, els malucs, etc.) rígids, no pateixis, no ets l'únic. És

increïblement comú que els corredors tinguin un o dos punts rígids, sobretot si acabes de començar a córrer

o fas molts quilòmetres. Això, però, no vol dir que només puguis somriure i aguantar-te. Si et relaxes

amb una mica de ioga de tant en tant, tindràs més força i flexibilitat i estaràs més en forma quan corris,

i també quan no ho facis. A més a més, podràs reduir el risc de patir una lesió.

Comença amb aquests exercicis pensats per a corredors de la Nike Master Trainer Traci Copeland. Aquesta sèrie

està pensada per aconseguir més potència i és un exemple breu de la seva rutina d'entrenament de 30 minuts

anomenada "Estirament i Recàrrega" i està disponible a la Nike+ Training Club App. Pots fer-la quan vulguis i on vulguis

(a la pista, a casa, allà on siguis) i t'ajudarà a aixecar-te, alliberar-te i recarregar-te.