Si no saps com calcular el teu ritme, basa't en les sensacions. Per calcular el ritme

de 10 km, imagina't que corres a una intensitat alta durant 25 voltes en una pista a

l'aire lliure o uns deu quilòmetres per carretera. El ritme de 5 km hauria de ser més

ràpid. El d'1 km, encara més ràpid. Pots córrer a diferents velocitats, segur que et

sorprens de com coneixes el teu propi cos i el teu nivell de condició física.