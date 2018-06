5 km

Si fa poc que corres, el millor d'apuntar-se a una cursa de 5 km és que t'ajuda a esforçar-te per assolir un objectiu específic,

i aquesta és una de les millors maneres de créixer en el món del running. L'entrenament per a una cursa de 5 km també és el

maridatge perfecte de la velocitat amb la força; la millor eina per als corredors amb experiència que volen agafar el ritme.



Què necessitaràs per aconseguir-ho:

El temps que cal per entrenar per a una cursa de 5 km depèn totalment de l'objectiu que tinguis. Si el teu objectiu és simplement

acabar la cursa, l'únic que et caldrà per anar a la línia de sortida és saber que ets capaç de fer la distància. No obstant, si el que

pretens és aconseguir un rècord personal, hauràs de dedicar-hi temps per aconseguir el teu objectiu. En general, hauries

d'arribar a fer dues carreres de velocitat i una carrera de fons cada setmana, a més d'algunes carreres de recuperació.