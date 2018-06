Actualment, la corredora de marató de classe mundial sol cuinar els seus propis menjars

amb aliments integrals, sobretot durant la temporada de curses. "Les persones que corren

han d'alimentar-se bé per a les carreres llargues i, per això, han de menjar aliments amb un

alt contingut de nutrients i greixos bons i d'alta qualitat, en lloc de preocupar-se de seguir les

últimes tendències en dietes". diu Kopecky. Fa poc, les dues amigues van publicar juntes un llibre de receptes per a corredors titulat <I>Run

Fast, Eat Slow</I> [runfasteatslow.com] (tardor de 2016, Rodale) (Corre ràpid, menja a poc

a poc), en què presenten moltes de les receptes preferides de la Shalane per a abans d'una

cursa, incloses aquestes tres. Totes són molt saboroses i contenen una bona barreja d'hidrats

de carboni, proteïnes, greixos, vitamines i minerals per donar-te forces per córrer. Nota: no provis mai res de nou el mateix dia de la cursa (o la nit anterior). Prova aquests

menjars abans de fer carreres d'entrenament llargues i observa primer com respon el cos.