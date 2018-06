CURSA DE POSADA AL PUNT





"Fes una cursa més curta abans de la teva cursa objectiu i corre de manera progressiva per tal

de simular el que hauràs de fer el dia de la cursa", explica LaLonde.

COM: si t'estàs entrenant per a una mitja marató, corre 10 km durant les sis setmanes prèvies.

Fes els primers 4 km tranquil·lament, a un ritme còmode per sota del teu ritme objectiu per a la

mitja marató. Per als següents 4 km, augmenta el teu ritme gradualment fins que assoleixis el teu

ritme objectiu per a la mitja marató i mantén-lo amb confiança. Durant els darrers 2 km, obliga't a

arribar a un ritme de 10 km i acaba amb força.

"Córrer temps parcials negatius en una cursa exigeix paciència, disciplina i fortalesa. Necessites

paciència per ajustar-te al teu pla de cursa, fins i tot quan veus que gent que saps que pots vèncer

s'escapa per davant teu durant els primers quilòmetres. Necessites disciplina per incrementar el teu

ritme constantment, també quan les cames t'indiquen que poden assolir un ritme més explosiu. A més

a més, necessites fortalesa per continuar augmentant la velocitat al final de la cursa quan la resposta

natural de l'àcid làctic de les cames és reduir la velocitat", explica el Coach de l'NRC de San Francisco,

Jason Rexing.