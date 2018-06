DURANT Emporta't una ampolla d'aigua per a la carrera i fes-hi glopets cada 15 o 20 minuts o bé assegura't

que la ruta passi a prop d'una font. Si penses sortir a córrer durant més d'una hora, et recomanem que també

t'emportis una beguda esportiva que contingui electròlits (sodi, potassi, etc.). Com a precaució, emporta't diners en efectiu

per si et quedes sense aigua o fas més quilòmetres i necessites comprar beguda en un altre lloc. Si es tracta d'una cursa,

aprofita les estacions auxiliars al màxim, encara que només sigui per prendre-hi un glopet d'aigua.