A tots ens agradaria tenir una rajola de xocolata, oi? El benefici de veritat, però, de fer

exercicis de tors i enfortir els abdominals i els músculs de l'esquena és que millora la postura

i l'estabilitat, així com la forma física, i et converteix en un corredor més ràpid i més en forma. Tots sabem que un esportista més fort és un corredor més ràpid i que no hi ha una drecera real

fins a l'èxit. Tanmateix, pots començar fent exercicis enfortidors senzills però efectius durant

l'entrenament. Els principiants poden provar d'incorporar aquests exercicis adequats per a

corredors, basats en la campiona mundial de 200 metres del 2015 Dafne Schippers,

tot incloent-los a l'escalfament o el refredament diversos cops per setmana. Aquí trobaràs un breu

exemple del seu nou entrenament de 12 minuts Core Control de la Nike+ Training Club App.