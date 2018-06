Tant si vols posar-te en forma, tonificar-te o enfortir-te, hi ha un entrenament de l'NTC per a tu.

Descarrega l'App, gratuïta per a iOS i Android, i podràs triar entre més de 100 entrenaments dels

Nike Master Trainers. Hi trobaràs exercicis que se centren en l'entrenament d'alta intensitat per intervals (HIT),

el ioga, el Pilates, el running i molt més. També rebràs consells d'entrenadors d'atletes professionals, podràs

compartir les sessions amb el teu equip i rebre el suport de tota la comunitat de l'NTC.





Dóna una ullada a l'entrenament complet de 30 minuts de la Kirsty Godso "Velocitat zoom", i aconsegueix

més consells d'entrenament, exercicis i ajuda a l'NTC App.