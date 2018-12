SETMANA 4:

ESCALFAMENT

Estàs fent camí. Alguns dies et

sentiràs molt bé. Altres et sentiràs

cansat. Tant si et sents cansat com

ple d'energia, aprèn-ne, perquè

estàs en el bon camí per arribar

on has de ser. Pots modificar la

següent seqüència per adaptar-la

a la teva setmana, però recorda

no fer carreres de velocitat

i de resistència en dies consecutius

i segueix les indicacions relatives

a les distàncies recomanades. Per

aconseguir fer un entrenament ben

complet, afegeix els entrenaments

de N+TC a la teva rutina i et posaràs

en forma ràpidament.



5 SETMANA PER A LA CURSA.