Ara que ja has fet algunes carreres, és hora que parlem de l'equipament

que necessites. Volem que entenguis millor les innovacions quant a

rendiment que expliquen la importància que tinguis un kit per a

running determinat per mostrar-te i sentir-te com tot un corredor.

COMENCEM

D'acord. Som Nike. És normal que primer de tot parlem de les sabatilles. Però creu-nos: és la peça més important del kit quan

comences la teva aventura de running.



Que no se't passi pel cap agafar el primer parell de sabatilles d'entrenament velles que trobis per casa. I tampoc triïs les teves

sabatilles de running noves pensant només en qüestions d'estil (encara que aquelles sabatilles d'edició limitada combinarien

a la perfecció amb la nova ronyonera que t'has comprat).



Compra unes sabatilles que satisfacin les teves necessitats. Vés a la teva botiga Nike més propera i demana que et facin una anàlisi

gratuïta de com corres. Consisteix a córrer en una cinta perquè els experts de Nike comprovin la teva manera de caminar per

aconsellar-te les sabatilles que millor s'ajustin a la teva biomecànica. Només són uns quants minuts, però pots estar ben

segur que sortiràs d'allà amb les sabatilles perfectes per a tu.

KIT

Comencem amb els bàsics. És cert que donem una gran importància a les nostres innovacions, però el motiu principal pel qual la tecnologia és

tan rellevant és que algunes d'aquestes peces et poden ajudar a córrer millor. Et poden fer sentir més ràpid, més còmode i més fresc, i tot

això fa que córrer sigui més divertit. Et recomanem algunes coses per tenir en compte quan preparis el teu equipament de running.

EVITA LA SUOR

Una regla: no et posis una samarreta de cotó per anar a córrer. Les fibres de cotó acumulen pes i retenen la humitat quan sues, i

això no és bo si vols mantenir la frescor. Les samarretes confeccionades amb teixits dissenyats específicament per al running

(com ara el Dri-FIT) són genials, perquè són lleugeres, còmodes i no retenen l'aigua. Recomanem que tinguis una o dues

samarretes Dri-FIT entre l'equipament per córrer.

PECES PER A LA PART INFERIOR

La majoria de corredors prefereixen els pantalons curts o les malles per córrer. Hi ha una gran varietat de models i innovacions quant

a malles d'alt rendiment, i una àmplia gamma de pantalons curts de diferents tipus i llargades. Les malles poden ajudar a mantenir les

cames calentes i reduir el frec, mentre que els pantalons curts són perfectes per als climes càlids. No importa quina opció

prefereixis, l'únic important és que portis una peça per a la part inferior que no afecti la velocitat.

ELS SUPERPODERS DELS MITJONS

A ningú li agrada que li surtin butllofes. Els mitjons per a corredors ajuden a evitar-les. Capil·laritzen la suor millor que els mitjons normals,

ofereixen amortiment per zones per a més comoditat i proporcionen una compressió que minimitza la inflamació. Hi ha moltes opcions

disponibles; des de mitjons curts, d'alçada mitjana o alts, fins a mitjons que arriben per sobre dels bessons, però en realitat és

una qüestió de preferència.

SUPORT PER A LES NOIES

Si ets una dona, els sostenidors esportius són tan importants com les sabatilles. El 80 % de les dones porten una talla o un tipus de

sostenidors no adequats: no en siguis una. Ajuda a prevenir els problemes d'esquena i busca la màxima comoditat amb uns

sostenidors que ofereixin subjecció durant la carrera. Utilitza el servei en línia Nike Pro Bra 360 Fit per trobar l'ajust perfecte per a tu.