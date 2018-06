READY, SET, GO

Al món del running correm junts perquè compartim aquesta veritat: tots portem un corredor dins.

Sí, tu també. Però no vam començar sent uns experts. Vam començar de zero. Vam superar les primeres carreres,

aquelles en què perds l'alè i et sembla que et desmaies,les carreres de "per què m'he ficat aquí" i les

de "QUINA PASSADA, no m'imaginava que fos capaç d'aconseguir-ho". Aleshores, ens vam adonar

que ser corredor no es basa simplement en córrer. Ser corredor és una cosa que tots portem a la sang. Per això, el Nike+ Run Club és aquí per animar-te a començar. Corre amb nosaltres. Potser et queden pors, dubtes o, fins i tot, una certa aprensió.

Abans de creuar la línia d'arribada, volem fer desaparèixer algunes

de les pors més comunes que persegueixen molts corredors principiants.

PER SER CORREDOR NO NECESSITES TENIR UN TIPUS DE COS EN CONCRET La veritat és que si tens cos, ets corredor. I ja està. No importa

quina constitució tinguis, que ets corredor no es posa en dubte. NINGÚ NO ET JUTJARÀ PERQUÈ SIGUIS UN PRINCIPIANT Si no corres amb un cartell gegant amb la paraula "principiant" al coll,

ningú no podrà saber-ho. Potser tens complexos, però la veritat és que,

quan corres, ningú no et jutja. Al contrari, segurament els inspires.

NO CAL QUE CORRIS CADA DIA PER MILLORAR Tot i que la constància és la clau per millorar en aquest esport, no et

passis. Els dies de recuperació són tan importants com els entrenaments

més intensos, així que no passa res si t'ho saltes un dia o dos. NO HAS D'ESPERAR A SER MILLOR CORREDOR PER CÓRRER AMB ALTRES PERSONES No et sentis intimidat pel fet de córrer en un grup. De fet, com més aviat trobis amics

amb qui córrer, millor. Els corredors que entrenen junts acostumen a córrer amb més

força i es donen suport els uns als altres independentment del ritme i el nivell que

tinguin. Recorda que pots córrer amb nosaltres a les sessions en directe de l'NRC.

Troba un club de running a prop teu.