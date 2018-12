Enhorabona! Ho has aconseguit! Has arribat al final de l'aventura Ready, Set, Go. Potser no ens vas creure quan et vam dir que d'entrada ja ets corredor. Ara t'ho has demostrat a tu mateix.



Al llarg d'aquesta experiència t'has definit com a corredor:



Has après què són els temps parcials basats en quilòmetres. Has après què són els dies de recuperació.

Has après què és el cross-training. Has corregut lluny. Has corregut millor. Has corregut RÀPID.



Has demostrat que podies enfrontar-te a un nou repte. Has demostrat que podies fer els mateixos

entrenaments que els professionals. Has demostrat que ho portes a la sang des del començament.

El món del running és teu.



I ara, què? Continua corrent. Això només és el primer capítol d'una història amb el running que pot durar

tota la vida. Nosaltres fem servir una frase que pensem que s'aplica a totes les experiències de running.