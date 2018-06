Segurament has sentit algun comentari absurd sobre el running.

Deixa'ns que diferenciem entre realitat i ficció.



ELS CORREDORS DE VERITAT NOMÉS PORTEN PANTALONS MOLT CURTS Si bé és cert que menys centímetres equival a menys distraccions, no cal que et posis una samarreta i uns

pantalons ben curts per ser un corredor de veritat. Si dónes una ullada a qualsevol catàleg de running o a la

nostra roba a Nike.com, veuràs com aquest esport ha esdevingut accessible per a atletes de tots els estils. QUAN PARES EN UN SEMÀFOR HAS DE CONTINUAR CORRENT SENSE MOURE’T DEL LLOC Sembla una ximpleria, i ho és. No passa res per abaixar el ritme un moment i recuperar l'alè durant la carrera.

I això no afectarà les estadístiques; la Nike+ Running App es posa automàticament en pausa quan t'atures i

reprèn l'activitat quan tornes a córrer. CÓRRER ET FA ANAR MÉS AL LAVABO La veritat és que pot passar qualsevol cosa. Però intenta estar preparat. Si tens pensat sortir a córrer una

distància llarga, planifica el recorregut de manera que passis per lavabos públics. Si vas a córrer al camp, que

no et faci cosa connectar amb la natura. Al cap i a la fi, és un esport de resistència. Ho sabies? ELS QUILÒMETRES SÓN L'ÚNIC QUE IMPORTA No t'amoïnis per assolir un determinat objectiu de quilòmetres. Un número no pot captar la qualitat

d'un entrenament; la vertadera mesura d'una carrera és com t'has sentit i quin tipus d'esforç has fet. T'HAS D'ATIPAR DE CARBOHIDRATS ABANS D'UNA CURSA Menjar les calories suficients (i dormir prou hores) és d'importància màxima abans de travessar la línia de

sortida, però no t'has de muntar una festa de pasta si no és per recórrer una distància de marató o superior.

De fet, l'excés de carbohidrats et pot fer anar més lent en carreres curtes. ELS CORREDORS SÓN SOLITARIS És cert que el running és una manera fantàstica de refugiar-se de l'atrafegament d'una vida estressant,

però és un esport social. Només cal que vagis qualsevol club de running o cursa i veuràs com de

dinàmica i agradable és la comunitat del running avui dia. ELS CORREDORS SÓN UNS FREAKS AMB UN VOCABULARI PROPI

(I PER QUÈ SALUDEN AMB LA MÀ?) Com passa amb tots els esports, al running també es fan servir alguns termes tècnics. Si tens cap dubte, dóna una

ullada a la nostra Guia sobre argot del running. Els corredors ens solem entusiasmar per coses que la majoria de

gent no entendria ("M'he fet cinc sèries i una carrera de ritme controlat. Ueeee!"). Però ho fem sense cap mala

intenció. Simplement ens encanta córrer; és la nostra subcultura. Ara ja pots començar a compartir les teves

pròpies anècdotes sobre running, i la pròxima vegada que surtis a córrer, anima't a retornar la salutació tu també. CÓRRER ÉS AVORRIT Això no es pot considerar ni un mite. És una excusa. Dóna una ullada

a la nostra llista exhaustiva sobre per què no hi ha res millor que el running. SI M’ESTIC DIVERTINT VOL DIR QUE NO SÓC UN CORREDOR DE VERITAT Aquesta és probablement la idea més inapropiada i equivocada de totes. Hi ha massa gent que pensa que el running ha de

ser una tortura, que els corredors de veritat són un tipus específic de persona que inexplicablement gaudeix del dolor. Però

se suposa que ha de ser divertit! Si comences de manera intel·ligent, desenvolupes una rutina, fas nous amics relacionats

amb el running, trobes el teu ritme i comences a veure els resultats, t'enamoraràs perdudament d'aquest esport.