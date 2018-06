Fins ara has experimentat amb la velocitat. La pròxima carrera pujarà el llistó un

punt. Et donem alguns consells per ajudar-te a passar de ràpid a rapidíssim. TROBAR EL TEU RITME Quan corres tens diferents marxes. Quan fas un entrenament de velocitat, has d'arribar

al punt en què no et sents gaire còmode. Durant els altres tipus de carrera, hauries de

poder parlar (i respirar!) durant gran part del temps. El ritme correcte és el que suposa

un repte però que sempre es pot mantenir. ACABA AMB MÉS VELOCITAT QUE LA DEL PRINCIPI Practica els temps parcials negatius quan corris; és a dir, córrer més ràpidament durant la

segona part de la carrera. És possible que triguis un temps a conèixer el teu cos per fer-ho

bé, però res et farà sentir millor que creuar la línia d'arribada com si volessis. LA VELOCITAT ÉS PERSONALITZADA No et comparis amb els altres. L'objectiu de cada carrera és ser millor al final que al principi.

Concentra't en què has de fer per ser una versió millorada de tu mateix i trobaràs la teva velocitat. PREPARA’T PER A LA PRÒXIMA CARRERA DE VELOCITAT Pensa en la teva estrella preferida de l'atletisme. Imagina't que ets aquesta persona. Ara, imagina't

que ets aquesta persona durant una carrera de competició. Als jocs olímpics. El que sent en aquell

moment tan especial és el mateix que tu sents durant la carrera de velocitat. L’única diferència

entre tu i el teu corredor preferit és el temps que marca el rellotge. Però els dos sou l’elit.