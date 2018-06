QUÈ POTS ESPERAR Els canvis de ritme durant la carrera, també coneguts com a entrenament fartlek (que en suec vol

dir "joc de velocitats" i que és una de les paraules més curioses de la terminologia del running)

ensenyen al cos com canviar de marxa per córrer ràpidament, lentament, amb una intensitat alta o

baixa. Familiaritzar-te amb aquestes velocitats i nivells d'exigència et serà molt útil a mesura

que et desenvolupis com a corredor. La música és una eina que et pot ajudar a aconseguir-ho.