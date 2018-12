L'objectiu de la guia Ready, Set, Go! és mostrar-te el nostre

món del running per ajudar-te a ser un millor corredor.



Ja saps que, d'entrada, ets corredor, oi? Això és indiscutible. L'única pregunta és

si corres o no. Després d'això, pots estar segur que ho faràs.



Hem recopilat tot el que pensem que necessites per començar aquesta aventura del running.



A mesura que vagis passant les pàgines de la guia Ready, Set, Go, aprendràs els aspectes

bàsics d'aquesta activitat, t'ompliràs de confiança i seguretat, et sentiràs motivat amb

els 10 entrenaments divertits que inclou i, finalment, descobriràs el secret que fa que el

running sigui tan especial per a milions d'atletes d'arreu del món. Quan hagis arribat al final

d'aquest viatge, estaràs preparat per començar la teva pròpia aventura de running. Però no

pateixis, perquè mai corres sol. El Nike+ Run Club és aquí per proporcionar-te el suport que

necessites per no llançar la tovallola.



T'ho hem de dir: no sempre serà fàcil. Hi haurà dies en què no tindràs ganes de posar-te les

sabatilles. Però n'hi haurà d'altres en què sentiràs que ets imparable. Aprecia tant uns moments

com els altres, perquè en conjunt et convertiran en un atleta més fort.



Et presentarem diferents maneres de córrer. Faràs carreres de recuperació, de fartlek,

d'intervals i ritme controlat. (Tranquil, que ja sabràs què vol dir tot això!)



Què? Sona dur? Doncs no ho és. És només running. I tu has nascut per córrer, t'ho creguis o no.



Així que a divertir-se! I recorda que serem aquí per donar-te

consells, guiar-te i inspirar-te en cada pas d'aquesta aventura.



Creiem en tu.

Ànims,



Chris Bennett, Nike+ Global Head Coach