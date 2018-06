És cert que els beneficis per a la salut són importants, però hi ha molts més motius que converteixen

el running en la millor manera d'aprofitar el temps lliure. Aquí en tens alguns.



NO HI HA MATRÍCULA No hi ha quotes mensuals! No cal que et facis soci d'un gimnàs de moda. Només t'has de

posar les sabatilles i sortir al carrer, això és tot. El millor de la teva carrera és que només tu

decidiràs quan aturar-te o quan seguir endavant. POTS CÓRRER ON VULGUIS Posa't les sabatilles i surt a menjar-te el món. Fes quilòmetres on et vingui de gust: a la

pista del poliesportiu, al parc, en una cinta de córrer o fins i tot quan estàs de vacances. QUE EL RUNNING SIGUI EL TEU "MOMENT ESPECIAL" Passes les hores entre casa teva i l'oficina? Tens claustrofòbia? Has d'estudiar de valent

per als finals? No hi ha res millor que el running per relaxar-se, sortir, gaudir de la natura

i trobar el teu costat zen. Posa't al dia amb el teu podcast preferit, escolta un nou disc

o gaudeix del silenci i la tranquil·litat; córrer pot ser el teu moment de desconnexió. Posa't

les sabatilles que més t'agraden i deixa que les pressions de la vida diària s'esvaeixin. ET SENTIRÀS INVENCIBLE No hi ha cap altra cosa que et faci sentir el rei del món com sortir a córrer, sobretot

de bon matí o cap al vespre. Plantaràs cara als teus pitjors enemics coneguts com a

Letargia i Mandra, i la gent ho notarà. Amb cada trepitjada, creixerà la llegenda. POTS FER UN SEGUIMENT DEL TEU PROGRÉS El progrés és addictiu, per això tants corredors registren les seves carreres. La Nike+ Running App

et permet fer un seguiment del teu progrés i de com t'has sentit durant cada tipus d'entrenament.

Fes servir l'app sempre que surtis a córrer per registrar la velocitat, la distància i l'estat d'ànim durant

la carrera. Fins i tot pots compartir els selfies que et facis pel camí. POTS FER NOUS AMICS HUMANS… I passar una bona estona amb les teves mascotes. El running és una manera fantàstica de fer nous amics

amb qui comparteixes un objectiu comú o d'inspirar el teu grup d'amics de sempre per assolir objectius

junts. Recorda que amb la Nike+ Running App pots trobar amics amb qui connectar. A més, és una opció

genial per fer que el teu gos faci exercici, es diverteixi a l'aire lliure i passi temps amb tu. PODRÀS PRESUMIR DELS TEUS ASSOLIMENTS És difícil superar el que se sent en fixar-se un objectiu, assolir-ho i escampar-ho als quatre

vents. La Nike+ Running App pot ser el teu megàfon. Encara que no tinguis un grup de running

físic, els teus amics et poden animar a través del Facebook i donar una ullada a les fotos que

pengis al Twitter i a l'Instagram després de la carrera. AH, I POTS FER QUE SIGUI UNA MANERA

DIVERTIDA DE MANTENIR LA SALUT "Córrer dues o tres vegades a la setmana t'ajudarà a sentir-te millor que mai. I què pot haver-hi millor

que córrer per plaer i per mantenir la salut? Convertir aquesta carrera en una festa. Fes que la sessió

d'entrenament sigui èpica amb la playlist d'Spotify Ready, Set, Go, Run. I que la freqüència cardíaca

vagi al ritme de la música. Estàs preparat per donar el millor de tu? Endavant!".