El següent pas per optimitzar el dia de la cursa ens va dur a l'entorn boscós de l'Autodromo



Nazionale Monza, a 21 km al nord de Milà, per a la simulació d'una mitja marató. També seria



l'indret on assajaríem la marató de dues hores. La pista plana i amb revolts graduals de Monza,



a més a més del clima temperat del nord d'Itàlia, fa que sigui una bona ubicació per a l'intent.



La prova de mitja marató no era una cursa perquè els atletes hi posessin a prova la seva condició



física. Més aviat, pretenia assajar la manera en què l'equip Breaking2 gestionaria logísticament



l'intent de Breaking2. L'equip va demanar als atletes que correguessin a un pas de mitja marató



de 60 minuts.





En la cursa de prova es van assajar petites alteracions, com ara que Eliud prengués una barreta



de remolatxa amb carbohidrats en comptes de suc de remolatxa com a àpat previ a la cursa. També



es van assajar el gradient de temperatura i, naturalment, el calçat i la roba.



Totes aquestes dades s'havien recopilat anteriorment, però mai amb atletes d'aquest calibre ni amb



la intenció de traspassar una barrera com aquesta. Tant si traspassem la barrera de les dues hores



com si no, ja ens hem endinsat en territori inexplorat. Un territori que només pot ajudar els atletes a



orientar-se cap allò que vindrà.