ELS CORREDORS

Com es mesura el potencial d'una persona per fer el que ningú no ha fet abans?



Una cosa que pugui canviar de forma inequívoca la nostra manera de pensar sobre la capacitat humana?



Aquestes són les preguntes que l'equip científic de Nike va haver de respondre mentre cercava els corredors



adequats per desafiar la marca de les dues hores en la marató. Aquest equip reuneix els millors especialistes



en fisiologia, atletisme i rendiment esportiu, que van dissenyar una bateria de proves per tal d'identificar no



només els corredors més ràpids del món, sinó aquells que podrien ser encara més veloços.







Un cop realitzades les proves, tres corredors van destacar pel seu potencial per trencar la barrera



de les dues hores: Eliud Kipchoge, de Kènia; Lelisa Desisa, d'Etiòpia, i Zersenay Tadese, d'Eritrea.



Tres països i tres trajectòries molt diferents que es van unir per córrer



els 42,195 km de la marató el més ràpid possible.