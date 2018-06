QUÈ ÉS L'APARTAT FEED? - L'apartat Feed és el lloc on podràs seguir l'activitat dels

teus amics del Nike+ Run Club i el Nike+ Training Club

per motivar-te i inspirar-te per al teu pròxim entrenament.

Cada cop que comparteixis una carrera al Feed, els teus

amics de Nike+ podran animar-te i comentar-la. - L'apartat Feed també és la teva porta d'accés a tot allò

que està en marxa. Hi trobaràs consells professionals dels

Coaches, Pacers i atletes professionals del Nike+ Run Club,

a més de contingut exclusiu com ara llistes de reproducció

seleccionades especialment per a la teva pròxima carrera.

També hi obtindràs accés a esdeveniments en persona i a

ofertes especials de productes i serveis dissenyats per

alliberar tot el teu potencial.

COM PUC COMPARTIR EN XARXES SOCIALS COM FACEBOOK,

TWITTER O INSTAGRAM? - Mai no havia estat tan fàcil compartir les fotos, les rutes i

els pòsters personalitzats. Hem millorat molt la forma en

què es comparteix el contingut per ajudar-te a explicar la

teva carrera encara millor que abans. Estem integrats amb

extensions natives de compartició perquè puguis compartir

contingut amb qualsevol aplicació del teu telèfon, com ara

Facebook, Twitter, Instagram. WeChat, Messages o altres. - La nostra nova Nike+ Run Club App no comparteix

automàticament en xarxes socials com ho feia la

Nike+ Running App. Per tant, podràs controlar totalment

el que es publica sobre tu. Recorda que totes les

publicacions han d'incloure una imatge.