SEMPRE A PUNT Westbrook, un dels millors bases de la lliga,

aplica la mateixa ferocitat a la moda que a les

esmaixades en contraatac. L'inspira una valentia

que fa que mai no es quedi enrere. "Dir que no

pots fer una cosa no té cap sentit si no hi poses

valor i proves de fer-la. Aleshores, per què no?"