LA GUERRA ES GUANYA ENTRENANT Implacable en la lluita per millorar el seu joc, Ronaldo s'entrena amb

més passió que ningú del món del futbol. I val la pena: la seva resistència

el manté preparat per atacar fins i tot en els últims segons del partit, la seva

mida li dóna avantatge quan lluita per la pilota, i la força de les cames

l'ajuda a saltar més de dos metres i mig per donar un cop de cap a la pilota.

Tot i que està molt sol·licitat per fer portades de revistes, ell s'entrena per

un objectiu, no per tenir un aspecte físic determinat. "No preparo el meu cos

perquè sigui maco… Ho faig pel futbol, per estar preparat per a totes les batalles."