TEIXIT KNIT PER A LEBRON Quan Petrie i el seu equip van ensenyar a LeBron una primera versió del Flyknit,

li va encantar. Però el portent de 118 quilos no estava convençut que resistís.

Necessitava unes sabatilles més resistents. Així que l'equip d'innovació

de Knit de Nike es va posar a treballar en un material Knit de manera

completament diferent. L'equip volia un ajust ferm per a LeBron, però

també llibertat de moviment i que pogués reaccionar quan ho

necessités. El resultat: BattleKnit. "Vam ser capaços de

dissenyar les característiques de protecció, elasticitat i

rendiment que volíem per a cadascuna de les zones de

les sabatilles", explica Petrie. "És un paquet amb tot inclòs."