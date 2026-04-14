Equipació de porter Chelsea FC Authentic Samarreta de futbol Nike - Home

More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el logotip clàssic del club i els populars detalls en taronja, aquesta part superior d'ajust folgat és imprescindible per a qualsevol aficionat.
Equipació de porter Chelsea FC Authentic
T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el logotip clàssic del club i els populars detalls en taronja, aquesta part superior d'ajust folgat és imprescindible per a qualsevol aficionat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Equipació de porter Chelsea FC Authentic