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Equipació de porter Chelsea FC Authentic Samarreta de futbol Nike - Home - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanc

Materials reciclats

Equipació de porter Chelsea FC Authentic

Samarreta de futbol Nike - Home

79,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el logotip clàssic del club i els populars detalls en taronja, aquesta part superior d'ajust folgat és imprescindible per a qualsevol aficionat.


  • Color mostrat: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanc
  • Model: IB3830-012

Equipació de porter Chelsea FC Authentic

79,99 €

T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el logotip clàssic del club i els populars detalls en taronja, aquesta part superior d'ajust folgat és imprescindible per a qualsevol aficionat.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % polièster. Canalé: 97 % polièster, 3 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanc
  • Model: IB3830-012

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • More Goalie Shirts

    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Equipació de porter Chelsea FC Authentic Samarreta de futbol Nike - Home

Equipació de porter Chelsea FC Authentic

79,99 €

Completa el look

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