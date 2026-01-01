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Nike Diamond Standout MCS Botes de beisbol - Multicolor/Multicolor

Nike Diamond Standout MCS

Botes de beisbol

149,99 €
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Posa la cinquena i no aixequis el peu amb les Nike Diamond Standout. Les nostres botes de beisbol poden causar tota mena de danys al diamant gràcies a una unitat Air Zoom a l'avantpeu i a un disseny minimalista. Són lleugeres, atrevides i estan dissenyades per ajudar-te a assolir un nou nivell de velocitat.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: IQ9953-900

Nike Diamond Standout MCS

149,99 €

Posa la cinquena i no aixequis el peu amb les Nike Diamond Standout. Les nostres botes de beisbol poden causar tota mena de danys al diamant gràcies a una unitat Air Zoom a l'avantpeu i a un disseny minimalista. Són lleugeres, atrevides i estan dissenyades per ajudar-te a assolir un nou nivell de velocitat.

Dona gas

La unitat Air Zoom gran a l'avantpeu proporciona un amortiment reactiu que t'ajuda amb les arrencades explosives.

Mou-te

Una placa dividida completament nova ofereix flexibilitat i lleugeresa per fer moviments explosius. Una placa externa més petita a la part mitjana del peu proporciona estabilitat per als moviments multidireccionals més ràpids.

Trepitjada còmoda

L'entresola està confeccionada amb Cushlon, que ofereix comoditat a tot el peu. També hem reduït l'alçada de l'entresola per oferir una sensació de més contacte amb el terra i una arrencada més ràpida.

Més avantatges

  • La nostra tecnologia Drag-On, posada a prova a pista, proporciona una subjecció lleugera que protegeix contra l'abrasió de la puntera.
  • Zona del turmell de perfil baix

Detalls del producte

  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: IQ9953-900

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    Nike Diamond Standout MCS Botes de beisbol

    Nike Diamond Standout MCS

    149,99 €

    Més informació

      Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

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