Nike Diamond Standout MCS
Botes de beisbol
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Posa la cinquena i no aixequis el peu amb les Nike Diamond Standout. Les nostres botes de beisbol poden causar tota mena de danys al diamant gràcies a una unitat Air Zoom a l'avantpeu i a un disseny minimalista. Són lleugeres, atrevides i estan dissenyades per ajudar-te a assolir un nou nivell de velocitat.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ9953-900
Nike Diamond Standout MCS
Posa la cinquena i no aixequis el peu amb les Nike Diamond Standout. Les nostres botes de beisbol poden causar tota mena de danys al diamant gràcies a una unitat Air Zoom a l'avantpeu i a un disseny minimalista. Són lleugeres, atrevides i estan dissenyades per ajudar-te a assolir un nou nivell de velocitat.
Dona gas
La unitat Air Zoom gran a l'avantpeu proporciona un amortiment reactiu que t'ajuda amb les arrencades explosives.
Mou-te
Una placa dividida completament nova ofereix flexibilitat i lleugeresa per fer moviments explosius. Una placa externa més petita a la part mitjana del peu proporciona estabilitat per als moviments multidireccionals més ràpids.
Trepitjada còmoda
L'entresola està confeccionada amb Cushlon, que ofereix comoditat a tot el peu. També hem reduït l'alçada de l'entresola per oferir una sensació de més contacte amb el terra i una arrencada més ràpida.
Més avantatges
- La nostra tecnologia Drag-On, posada a prova a pista, proporciona una subjecció lleugera que protegeix contra l'abrasió de la puntera.
- Zona del turmell de perfil baix
Detalls del producte
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ9953-900
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Nike Diamond Standout MCS
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Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.