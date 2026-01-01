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Chelsea FC Samarreta de futbol Nike Total 90 - Nen/a - Game Royal

Chelsea FC

Samarreta de futbol Nike Total 90 - Nen/a

29 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquesta samarreta Chelsea FC Total 90 representa l'energia i l'estil de principis de la dècada dels 2000 i ret homenatge a una de les col·leccions més icòniques d'aquella època.


  • Color mostrat: Game Royal
  • Model: IF8260-480

Chelsea FC

29 % de descompte

Aquesta samarreta Chelsea FC Total 90 representa l'energia i l'estil de principis de la dècada dels 2000 i ret homenatge a una de les col·leccions més icòniques d'aquella època.

Behind the Design: Total 90

La col·lecció Total 90, dissenyada per resistir els 90 minuts d'un partit, es va convertir en una de les equipacions emblemàtiques de la dècada dels 2000 gràcies a les línies corbades, els dissenys asimètrics i la combinació de materials. Aquest nou llançament aporta la mateixa energia per a una nova generació.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Game Royal
  • Model: IF8260-480

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

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    Chelsea FC Samarreta de futbol Nike Total 90 - Nen/a

    Chelsea FC

    29 % de descompte

    Completa el look