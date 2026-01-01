Chelsea FC
Samarreta de futbol Nike Total 90 - Nen/a
Producte esgotat.
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Aquesta samarreta Chelsea FC Total 90 representa l'energia i l'estil de principis de la dècada dels 2000 i ret homenatge a una de les col·leccions més icòniques d'aquella època.
- Color mostrat: Game Royal
- Model: IF8260-480
Chelsea FC
Aquesta samarreta Chelsea FC Total 90 representa l'energia i l'estil de principis de la dècada dels 2000 i ret homenatge a una de les col·leccions més icòniques d'aquella època.
Behind the Design: Total 90
La col·lecció Total 90, dissenyada per resistir els 90 minuts d'un partit, es va convertir en una de les equipacions emblemàtiques de la dècada dels 2000 gràcies a les línies corbades, els dissenys asimètrics i la combinació de materials. Aquest nou llançament aporta la mateixa energia per a una nova generació.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Game Royal
- Model: IF8260-480
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
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Chelsea FC