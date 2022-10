Aquesta bossa et permet portar tot l'equipament dins de diversos compartiments, tant si vols anar al gimnàs com si et prepares per a una sessió d'entrenament ràpida amb amics. El compartiment principal gran és prou gran per ficar les sabatilles, la roba i altres objectes bàsics, alhora que la butxaca frontal més petita amb cremallera és ideal per desar coses de manera segura. El millor lloc de fàcil accés per al telèfon o la cartera són les butxaques laterals.

Color mostrat: Light Menta/Negre/Blanc

Model: DX5947-369