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Bossa esportiva Element Jordan (4 l) - Negre/Gym Red/Gym Red

Jordan

Bossa esportiva Element (4 l)

22,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Agafa les teves coses i surt per la porta amb aquesta bossa senzilla i lleugera, amb un disseny plegable i pràctic. Els cordons que tanquen la part superior funcionen com a corretges per portar la bossa com una motxilla o una bandolera, mentre que les butxaques amb cremallera ocultes a la part frontal et permeten desar-hi objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés.


  • Color mostrat: Negre/Gym Red/Gym Red
  • Model: IR8408-013

Jordan

22,99 €

Agafa les teves coses i surt per la porta amb aquesta bossa senzilla i lleugera, amb un disseny plegable i pràctic. Els cordons que tanquen la part superior funcionen com a corretges per portar la bossa com una motxilla o una bandolera, mentre que les butxaques amb cremallera ocultes a la part frontal et permeten desar-hi objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés.

Detalls del producte

  • 46 cm d'alçada x 36 cm de llargada x 2,5 cm de profunditat. Longitud de la corretja: 46 cm (mínima)
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Gym Red/Gym Red
  • Model: IR8408-013

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Bossa esportiva Element Jordan (4 l)

    Jordan

    22,99 €

    Completa el look