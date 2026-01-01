Bossa esportiva Element Jordan (4 l)

Jordan
Bossa esportiva Element (4 l)
Agafa les teves coses i surt per la porta amb aquesta bossa senzilla i lleugera, amb un disseny plegable i pràctic. Els cordons que tanquen la part superior funcionen com a corretges per portar la bossa com una motxilla o una bandolera, mentre que les butxaques amb cremallera ocultes a la part frontal et permeten desar-hi objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés.
- Color mostrat: Negre/Gym Red/Gym Red
- Model: IR8408-013
Jordan
Agafa les teves coses i surt per la porta amb aquesta bossa senzilla i lleugera, amb un disseny plegable i pràctic. Els cordons que tanquen la part superior funcionen com a corretges per portar la bossa com una motxilla o una bandolera, mentre que les butxaques amb cremallera ocultes a la part frontal et permeten desar-hi objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés.
Detalls del producte
- 46 cm d'alçada x 36 cm de llargada x 2,5 cm de profunditat. Longitud de la corretja: 46 cm (mínima)
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Gym Red/Gym Red
- Model: IR8408-013
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Jordan