La bossa d'esport Nike és lleugera, es pot plegar mentre no la fas servir i permet ficar coses de pressa i corrents en qualsevol moment. La butxaca frontal amb cremallera és ideal per desar objectes petits de manera segura i es pot girar per emmagatzemar la bossa d'esport. Es prou gran com per ficar-hi una muda de roba i les sabatilles, tant si vols anar al gimnàs com si has de treballar el torn de nit.

Color mostrat: Negre/Negre/Blanc

Model: DV3082-010